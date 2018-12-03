اتحاد الكرة: 18 ديسمبر موعد مباراة بتروجيت وجزيرة مطروح في كأس مصر

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قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين تعديل موعد مباراة الجزيرة بمطروح وبتروجيت ضمن منافسات كأس مصر، لتصبح يوم 18 ديسمبر الجاري، بدلا من يوم 27 من الشهر ذاته، وذلك على ستاد الإسماعيلية في الخامسة مساء.

ويلعب فريق الجزيرة بمطروح مع بتروجيت، في إطار منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر.

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