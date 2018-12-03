شكرا لقرائتكم فيرمينو وراكيتيتش وراموس فى المرتبة الـ19 بأفضل لاعبي العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتل فيرمينونجم ليفربول الإنجليزى المرتبة الـ 19، بالاشتراك مع راموس مدافع ريال مدريد وراكيتيتش مدافع برشلونة ، بقائمة أفضل 30 لاعبًا على مستوى العالم، والخاصة بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية لأفضل لاعب بالعالم.

وستكشف "فرانس فوتبول"عن القوائم النهائية للمرشحين للحصول على الجوائز الثلاث فى الخامسة مساء بتوقيت فرنسا، السادسة مساء بتوقيت القاهرة، عبر الموقع الرسمي للمجلة.

ويتوافد المدعوون لحضور حفل المجلة في التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، بجانب المرشحين لحصد الجوائز الثلاث.

وتحدد العاشرة مساء موعدا لبدء الحفل الذى سيقام فى قاعة "جراند بلاسيس" بالعاصمة الفرنسية "باريس".