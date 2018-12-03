شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك يعقد جلسة مع اللاعبين بدون جروس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد رئيس نادى الزمالك جلسة اليوم الاثنين مع أعضاء الجهاز الفنى للفريق الكروى بدون وجود السويسرى جروس ومعاونيه الأجانب حيث أقتصرت الجلسة على المدربين الوطنين بالجهاز .

وأبدى رئيس الزمالك خلال الجلسة انزعاجه الشديد بسبب خروج الفريق من البطولة العربية أمام الاتحاد السكندرى بركلات الترجيح مساء الجمعة .

كما شهدت الجلسة استفسار رئيس الزمالك عن أسباب استبعاد بعض اللاعبين من حسابات المدرب الأجنبى أمثال أيمن حفنى وحميد أحداد وأحمد مدبولى ومحمد عنتر ومحمد حسن ومحمود دونجا وطالب المدربين المصريين بضرورة مطالبة الخواجة بإشراك هذه الأسماء فى المباريات المقبلة .

فيما تعجب رئيس الزمالك من حصول لاعبى الزمالك على أجازة بالأمس وعدم خوض التدريبات قائلا : "كيف يحصل الفريق على راحة وهناك مباراة هامة فى الدورى يوم الخميس المقبل مع المصرى" .