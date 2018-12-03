شكرا لقرائتكم مرعى "دجلة" يدخل حسابات الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل محمود مرعى مدافع فريق وادى دجلة، حسابات مسئولو النادى الأهلى، تمهيدًا للدخول فى مفاوضات جادة ورسمية مع إدارة النادى الدجلاوى لضمه فى انتقالات يناير المقبل.

جاء ذلك فى ظل سياسة الأحمر الحالية بتدعيم الفريق بصفقات قوية، بعدما أنهى النادى صفقة محمد محمود، لاعب وسط دجلة، أمس، وتم ضم اللاعب لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير المقبل، ثم التعاقد مع محمود السلمى، صانع ألعاب نادى الشجاعية الفلسطينى، الشهير بـ"ميسي غزة".

وأعرب مسئولو دجلة عن سعادتهم بمراقبة الأهلى لأكثر من لاعب بالفريق "محمود مرعى، وإبراهيما نداى" وهو الأمر الذى يعكس نجاح الإدارة والجهاز الفنى فى تطبيق سياسته، إلا إنهم أبدوا تمسكهم بجميع اللاعبين فى الوقت الحالى من أجل الحفاظ على استقرار الفريق وعدم حدوث فجوة فى الأداء والنتائج فى الدور الثانى من الدورى.