شكرا لقرائتكم الغدير يستعيد ثلاثي الباطن قبل مواجهة الفيحاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد يوسف الغدير مدرب الباطن خدمات الثلاثي مهنا واقص وأندريس براكا وعبدالرحمن الظفيري يوم الاثنين، وذلك قبل مواجهة الفيحاء في المجمعة يوم الخميس ضمن مباريات الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخرج الثنائي واقص وبراكا من مباراة الفتح في الجولة العاشرة متأثرين بإصاباتهما، فيما غاب عبدالرحمن الظفيري عن الملاعب منذ مباراة الاتفاق في الجولة الثانية من المسابقة.

وشارك الثلاثي في التدريبات التي جاءت استعداداً لمواجهة الفيحاء خارج الأرض في طريق البحث عن العودة إلى الانتصارات التي غابت عن الفريق السماوي منذ 3 جولات.

ويحتل الباطن المركز 14 في ترتيب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 8 نقاط من فوزين وتعادلين مقابل 7 خسائر.