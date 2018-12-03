شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يستقبل مجلس الاتحاد السكندري غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى جلسة غدًا الثلاثاء، مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى مقر مكتب الأخير بالوزارة. ومن المنتظر، أن يناقش مجلس الاتحاد السكندرى كيفية الحصول على دعم من وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى مناقشة آخر ما وصل إليه مقر النادى الجديد والذى سيتم افتتاحه قريبًا. وكان وزير الرياضة قد قام بجولة تفقدية لنادى الاتحاد السكندرى الجديد بأرض الغابة شهر أغسطس الماضي.

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