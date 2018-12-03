شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يجتمع مع جهاز الزمالك بدون جروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد رئيس نادى الزمالك جلسة اليوم الإثنين مع أعضاء الجهاز الفنى للفريق الكروى بدون وجود السويسرى جروس ومعاونيه الأجانب حيث اقتصرت الجلسة على المدربين الوطنين بالجهاز.

وأبدى رئيس الزمالك خلال الجلسة انزعاجه الشديد بسبب خروج الفريق من البطولة العربية أمام الاتحاد السكندرى بركلات الترجيح مساء الجمعة .

كما شهدت الجلسة استفسار رئيس الزمالك عن أسباب استبعاد بعض اللاعبين من حسابات المدرب الأجنبى أمثال أيمن حفنى وحميد أحداد وأحمد مدبولى ومحمد عنتر ومحمد حسن ومحمود دونجا وطالب المدربين المصريين بضرورة مطالبة الخواجة بإشراك هذه الأسماء فى المباريات المقبلة .

فيما تعجب رئيس الزمالك من حصول لاعبى الزمالك على إجازة بالأمس وعدم خوض التدريبات قائلاً: "كيف يحصل الفريق على راحة وهناك مباراة مهمة فى الدورى يوم الخميس المقبل مع المصرى".