شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشكل لجنة لتقنين استيراد المكملات الغذائية من الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، تشكيل لجنة لوضع آلية لتقنين استيراد المكملات الغذائية من الخارج تكون إطار عمل مشترك بين وزارة الشباب والرياضة والمالية والصحة والتجارة والصناعة واللجنة الأوليمبية والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات مع الاتحادات الرياضية . وجاء تشكيل اللجنة الوزارية كالتالي.. محمد الخشاب المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة "رئيساً" المستشار محمد دياب المتسشار القانوني لوزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد الشيح رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير محمد نصر أمين عام صندوق التمويل الأهلي المستشار المالي لوزير الشباب والرياضة اللواء نور سالم رئيس الادارة المركزية للأداء الرياضي محمد الكردي مساعد وزير الشباب والرياضة لشئون البطولة أسامة غنيم المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات الدكتور عبد الأول محمد عبد الرحيم معاون وزير الشباب والرياضة الدكور رزق عبد الفتاح ممثل عن وزارة المالية المهندس محمد عبد الحميد ناصر ممثل عن وزارة التجارة والصناعة

القرار



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