شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 5 أندية فى المظاليم أطاحت بالكبار من كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد الخسارة التى تعرض لها فريق المصرى البورسعيدى أمام جزيرة مطروح بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات دور الـ 32 ببطولة كأس مصر، انضم الفريق البورسعيدى إلى قائمة الأندية الكبرى التى ودعت بطولة الكأس من فرق بالمظاليم.

وقد شهدت السنوات الماضية مفاجآت فى نتائج مباريات الكأس، والتى جاء أغلبها بدور الـ 32 من المسابقة.

نرصد فى التقرير التالى أبرز ضحايا فرق المظاليم فى كأس مصر:

المصرى

تعرض فريق المصرى لخسارة بهدفين مقابل هدف فى مباراته بدور الـ32 من بطولة الكأس أمام جزيرة مطروح، فى مفاجأة للفريق البورسعيدى

الأهلى

خسر فريق الأهلى أمام بترول أسيوط موسم 2007/2008 ، بهدف دون رد أحرزه حمدى سيف لاعب ممثل الصعيد، معلنًا الإطاحة بالأحمر من منافسات الكأس.

الزمالك

مفاجأة غير متوقعة تعرضت لها جماهير الزمالك موسم 2008 حقق فريق بنى عبيد أحد أندية دورى الدرجة الثالثة، فوزًا على الزمالك بهدف نظيف على استاد المنصورة، فى كبرى مفاجآت دور الـ32 لبطولة كأس مصر موسم 2008، وأحرز هدف المباراة السيد المندوه فى الدقيقة 80 من عمر المباراة

المقاولون

ودع فريق المقاولون بطولة كأس مصر بدور الـ 32 من البطولة، بعد الهزيمة الثقيلة أمام المريخ بنتيجة 5/3 بركلات الترجيح، حيث تعادل الفريقان إيجابيًا بهدف لكل فريق، ليتم الاحتكام لركلات الترجيح والتى حسمت الفوز لفريق المريخ.

المقاصة

تلقى فريق المقاصة خسارة من إف سى مصر بدور الـ32 من بطولة الكأس بعد أن أحرز مصطفى جعفر لاعب فريق إف سى هدف فى الشوط الأول من المباراة.