شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرسل تقرير الجمعية العمومية للجهة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل النادى الأهلي تقرير الجمعية العمومية العادية الأخيرة، والتى أقيمت فى نهاية الشهر الماضى، إلى مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة لاعتمادها. وكانت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية العادية للنادى الأهلي قد أعلنت عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية، حيث حضر فى اليوم الثانى 2771 فيما كان مقررا حضور خمسة آلاف أو 10% أيهما أقل.

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