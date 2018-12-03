رسميا.. كلوب مهدد بالإيقاف بسبب احتفاله "الجنوني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تهمة سوء السلوك للمدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بسبب طريقة احتفاله عقب تسجيل أوريجي لاعب الريدز هدف الفوز في مرمى إيفرتون بديربي الميرسيسايد.

كان إيفرتون قد حل ضيفًا على نظيره ليفربول في ملعب أنفليد في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وكانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي قبل احتساب حكم المباراة 6 دقائق وقت بدل من الضائع ليستغل أوريجي لاعب ليفربول خطأ فادح من جوردان بيكفورد حارس مرمى التوفيز ليسجل هدف الفوز للريدز.

وفور تسجيل الهدف قام كلوب باقتحام الملعب دون الحصول على إذن من حكم المباراة، وتوجه نحو أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول ليحتفل بالفوز.

وأدان مسئولو الاتحاد الإنجليزي تصرف كلوب ومن المرجح أن يتم تغريمه ماليًا مع تحذيره بعدم القيام بذلك التصرف مجددًا.

كلوب خرج عقب المباراة واعتذر عما بدر منه بعد هدف أوريجي لافتًا إلى أنه كان يجب عليه الانتظار حتى صافرة المباراة، إلا أن تقرير حكم المباراة أدان كلوب ليتم توجيه تهمة "سوء السلوك".

وتنص قواعد الاتحاد الإنجليزي على أن المديرين الفنيين للفرق عليهم البقاء في الأماكن المخصصة لهم وعدم اقتحام ملعب المباراة "باستثناء الحالات الخاصة" خوفًا من خطر التحريض أو إثارة مشاكل في المدرجات.