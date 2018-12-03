مباشر بالون دور.. صلاح ينتظر ترتيبه بين الأفضل في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تنشر مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية اليوم الاثنين ترتيب المرشحين الـ30 لنيل الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2018.

وتواجد الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول ضمن قائمة المرشحين، وهو اللاعب العربي الوحيد في القائمة، والإفريقي الثاني مع زميله السنغالي ساديو ماني.

ونستعرض ترتيب أسماء اللاعبين الذين تم الإعلان عنهم حتى الآن:

- المركز الـ16:

الأرجنتيني سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي).

- المركز الـ17:

الويلزي جاريث بيل (ريال مدريد).

الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد).

- المركز الـ19:

البرازيليروبيرتو فيرمينو (ليفربول).

الكرواتي إيفان راكيتيتش (برشلونة).

الإسباني سيرجيو راموس (ريال مدريد).

- المركز الـ22:

الأوروجواياني إدينسون كافني (باريس سان جيرمان).

السنغالي ساديو ماني (ليفربول).

البرازيلي مارسيلو (ريال مدريد).

- المركز الـ25:

البرازيلي أليسون بيكر (ليفربول).

الكراوتي ماريو ماندزوكيتش (أتلتيكو مدريد).

السلوفيني (يان أوبلاك).

- المركز الـ28:

الأوروجواياني دييجو جودين (أتلتيكو مدريد).

- المركز الـ29:

الإسباني فرانشيسكو إيسكو (ريال مدريد).

الفرنسي هوجو لوريس (توتنهام).

وتُمنح الجائزة وفقا لثلاثة معايير وهي الأداء الفردي والجماعي للاعب خلال العام، وتصنيفه من خلال الموهبة واللعب النظيف، والسيرة الذاتية للاعب.

وتم التصويت عن طريقة مجموعة من الصحفيين من جميع أنحاء العالم، إذ يحق لكل منهم اختيار خمس لاعبين، وكل لاعب منهم يحصل على نقاط كالتالي: ست نقاط، أربع نقاط، ثلاث نقاط، نقطين ، نقطة واحدة.

ومن المقرر الإعلان عن اسم الفائز بجائزة "بالون دور" في تمام الساعة العاشرة مساءً، في مقر جريدة "فرانس فوتبول" في باريس.