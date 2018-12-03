ليكيب: كارتيرون مرشح للانتقال للدوري الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية ترشح الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للأهلي، لتدريب رين المنتمي لدوري الدرجة الأولى الفرنسي، بسبب النتائج المخيبة التي يمر بها الفريق.

وكان رين أقال اليوم الإثنين المدرب صبري لموشي، بعد يوم واحد من الهزيمة المذلة بملعبه بنتيجة (4-1) أمام ستراسبورج، ضمن منافسات الأسبوع الـ15 من الدوري الفرنسي.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إن رين يفاضل بين جوليان ستيفان، مدرب فريق الرديف، وباتريس كارتيرون، الذي تمت إقالته من الأهلي، لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن كارتيرون (48 عامًا) سبق له اللعب في صفوف رين، خلال الفترة من عام 1994 حتى 1997.

وكان الأهلي أقال كارتيرون الشهر الماضي، بعد خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي، والخروج من كأس زايد للأندية الأبطال على يد الوصل الإماراتي.

جدير بالذكر أن رين يحتل المركز الـ14 في الدوري الفرنسي الذي يتصدره باريس سان جيرمان، ويفصل الفريق 4 نقاط فقط عن منطقة الهبوط، ويتبقى في المسابقة 23 جولة.