رياضة | تسريب أول 6 مراكز في الكرة الذهبية.. وصلاح يظهر في الصورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسريب أول 6 مراكز في الكرة الذهبية.. وصلاح يظهر في الصورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية في الإعلان عن أسماء اللاعبين في قائمة الأفضل قبل انطلاق حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية 2018. ونشرت تسريبات عن أسماء أول 6 لاعبين في قائمة جوائز الكرة الذهبية وجاءت كالتالي: 1- الكرواتي لوكا مودريتش 2 البرتغالي رونالدو 3- الفرنسي جريزمان 4- الفرنسي مبابي 5- الأرجنتيني ميسي 6- المصري محمد صلاح

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