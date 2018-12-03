رياضة | عاجل.. هل يضم الزمالك صفقة الموسم ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. هل يضم الزمالك صفقة الموسم ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل السوري عمر خربين مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، ضمن حسابات الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني، تمهيدًا للتعاقد معه خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويسعى الزمالك بقوة لحسم الصفقة لصالحه عقب تردد أنباء تفيد بأن بيراميدز، تراجع عن إتمام التعاقد.

ويأتي التعاقد مع خربين، للاستفادة من خدماته خاصةً أنه لن يتعامل معاملة الأجانب حسب لوائح الاتحاد المصري.