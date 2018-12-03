رياضة | "يويفا" يرفض تنظيم مونديال 2030 في إسبانيا والبرتغال والمغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "يويفا" يرفض تنظيم مونديال 2030 في إسبانيا والبرتغال والمغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عارض رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، ألكسندر سيفرين، اليوم الإثنين، فكرة الملف المشترك لإسبانيا والبرتغال والمغرب لاستضافة كأس العالم 2030، معتبراً أن البطولة لا ينبغي توزيعها على أكثر من قارة.

وقال: "لا أؤيد فكرة إقامة البطولة في أكثر من قارة".

قدم بيدرو سانشير رئيس الوزراء الإسباني مقترحاً إلى نظيره المغربي سعد الدين العثماني بشأن إمكانية التقدم بطلب تنظيم مشترك لنهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2030 بالاشتراك مع البرتغال.

ويتطلع المغرب لتنظيم كأس العالم 2030، بعد خسارته أمام الملف الثلاثي (الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك) في استضافة مونديال 2026.

وقدم المغرب خمسة طلبات من قبل لاستضافة المونديال أعوام 1994 و1998 و2006 و2010 و2026.

ومن المنتظر أن يواجه الملف الثلاثي لإسبانيا والمغرب والبرتغال منافسة شرسة من جانب الملف الثلاثي لدول أمريكا الجنوبية، أوروجواي والأرجنتين وباراغواي.

وتسعى أوروغواي والأرجنتين وباراغواي للتنظيم المشترك لكأس العالم في 2030 تزامنا مع مرور 100 عاما على إقامة النسخة الأولى للبطولة في أوروجواي عام 1930.

وتتطلع بلغاريا ورومانيا وصربيا للتنظيم المشترك لنسخة 2030 لكأس العالم وكذلك الحال بالنسبة لإنجلترا وإسكتلندا وإيرلندا الشمالية وويلز.

وأشارت صحيفة "الباييس" الإسبانية إلى أن العثماني والملك محمد السادس ملك المغرب رحبا بفكرة إقامة كأس العالم في إسبانيا والبرتغال والمغرب والتي بموجبها ستقام فعاليات كأس العالم للمرة الأولى في قارتين مختلفتين.

وسبق لإسبانيا تنظيم مونديال 1982 وتسعى لاستضافة البطولة مرة ثانية بعد مضي 48 عاماً.

ووفقاً للصحيفة الإسبانية فإن لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، طرح فكرة التقدم بملف مشترك يجمع بين المغرب وإسبانيا.

وفي وقت سابق أعلن اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، عقب اجتماع مكتبه التنفيذي، عن تبنيه لفكرة استضافة بطولة كأس العالم 2030 لكرة القدم في ثلاث دول من شمال افريقيا لكن دون تحديد الدول الثلاث.

وأعلن المكتب التنفيذي في بيان له عن تبنيه لفكرة إعداد ملف ثلاثي لتنظيم كأس العالم 2030، مع التأكيد على أن يقدم كل رئيس اتحاد وطني هذا المقترح للسلطات الوطنية المعنية بهذا الأمر ومراجعة المكتب التنفيذي في الأمر خلال الجلسة المقبلة.