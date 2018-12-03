رياضة | مارسيلو وماني وكافاني في المركز الـ22 بقائمة الكرة الذهبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارسيلو وماني وكافاني في المركز الـ22 بقائمة الكرة الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية في الإعلان عن أسماء اللاعبين في قائمة الأفضل قبل انطلاق حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية 2018. وأعلنت فرانس فوتبول، عن تواجد الثلاثي مارسيلو لاعب ريال مدريد وساديو ماني مهاجم ليفربول بجانب كافاني مهاجم باريس سان جيرمان في المركز الـ22 بالقائمة. ومن المنتظر أن يتم تسليم جائزة الكرة الذهبية اليوم لصالح الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني وفقاً لجميع المؤشرات والتسريبات.

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