رياضة | كارتيرون على رادار الدوري الفرنسي

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غادر باتريس كارتيرون مدرب النادي الأهلي القاهرة اليوم الإثنين بعد إنهاء ارتباطه بشكل رسمي مع الأحمر عقب إقالته من تدريب الفريق. وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن ترشيح الفرنسي كارتيرون لتدريب فريق رين الفرنسي خلفا للمدرب صبري لاموشي الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج. وأوضحت الصحيفة الفرنسية إن كارتيرون مرشح لتدريب رين بعد رحيله عن الأهلي، في الوقت الذي يتم التفكير فيه الاعتماد على جوليان ستيفان مدرب فريق الرديف، ويتم المفاضلة بينه وبين مدرب الأهلي السابق.

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