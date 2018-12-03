رياضة | عاجل.. الكشف عن اسم مدرب الأهلي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الكشف عن اسم مدرب الأهلي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أدهم الشرقاوي عضو الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، عن اسم مدرب النادي الأهلي المصري الجديد والذي ينتظر أن يتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة ليكون خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال الشرقاوي في تصريحات إذاعية؛ أن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لفريق اتحاد جدة السعودي هو المدرب الجديد للقلعة الحمراء بدلًا من الفرنسي باتريس كارتيرون.

وأوضح أن الأهلي سيعلن رسميًا عن التعاقد مع رامون دياز بعد نهاية الجونة والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل في الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ7 من الدوري المصري الممتاز.

وأكد الشرقاوي أن المفاوضات بين الأهلي ودياز وصلت لمراحل متقدمة وسيكون ابنه إيمليانو دياز مساعدًا له بالإضافة إلى 4 مساعدين أخرين بالجهاز المعاون.