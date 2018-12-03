شاهد.. راموس يواصل التعافي من إصابة بالكتف

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تحامل سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، على نفسه خلال مباراة الفريق الملكي الماضية أمام فالنسيا، في قمة الجولة 14 من الدوري الإسباني، التي فاز فيها الميرنجي 2 ـ 0.
واشتكى اللاعب من آلام في كتفه الأيسر، لكنه لم يطلب التغيير، في ظل حاجة ريال مدريد لجهوده، ولم يتم الكشف بعد ذلك عن تفاصيل جديدة بشأن الوضع الصحي لراموس.
من جانبه نشر راموس، صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" أثناء علاجه من إصابة الكتف، وعلق على الصورة: "لا يوجد وقت للراحة".
جدير بالذكر أن راموس اشتكى خلال السنوات الـ 3 الماضية أكثر من مرة من إصابة في الكتف الأيسر، ما جعله يحصل على علاج اتهم بسببه بتناول مواد محظورة، وفقا لتسريبات من موقع "فوتبول ليكس".
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