النجم يوضح حقيقة عرض الأهلي المصري لضم بن عمر

كشفت إدارة النجم الساحلي التونسي، حقيقة وصول عرض رسمي من نظيرتها في الأهلي المصري، بشأن ضم نجم الفريق، أمين بن عمر.

وذكرت تقارير صحفية مؤخرا، دخول مسؤولي الأهلي في مفاوضات مع اللاعب وإدارته لضم في الميركاتو الشتوي المقبل.

وقال رئيس قطاع الكرة والناطق الرسمي للنجم، مهدي العجيمي، في تصريح إذاعي، اليوم الإثنين: "كل ما قيل حول وصول عرض رسمي من الأهلي المصري للاعبنا بن عمر، لا أساس له من الصحة".

وتابع: "هناك وكلاء أعمال اتصلوا بأمين بن عمر منذ يومين، وقد أعلمني اللاعب عن ذلك بنفسه، لكن هؤلاء الوكلاء لا علاقة لهم بالنجم أو الأهلي، ونحن كإدارة لم يصلنا من نظيرتنا بالنادي المصري أي عرض رسمي".

وأضاف العجيمي: "بن عمر يعد من أبرز لاعبي الارتكاز، ليس في تونس فقط، بل في أفريقيا، والأكيد أنه مع اقتراب فتح الميركاتو الشتوي، ستصله عروض، لكن حتى الآن ليس هناك أي عرض رسمي من أي جهة".

بدوره، قال مدير الكرة بالأهلي المصري، سيد عبدالحفيظ، في تصريح إذاعي، اليوم: "لدينا علاقات جيدة مع إدارة النجم الساحلي منذ مدة طويلة، وليس من الآن، ولذلك إذا قررنا انتداب أي لاعب منه فسيكون عبر الاتصال المباشر مع إدارة ناديه".

وتابع: "ومن هذا المنطلق أقول إنه لم يحصل حتى الآن أي اتصال بإدارة النجم الساحلي حول أمين بن عمر، ولم أدل بأي تصريح آخر ورد فيه عكس ما أقول الآن".