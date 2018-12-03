كارتيرون مرشح لتدريب رين الفرنسي

كشفت تقارير صحفية، عن ترشيح باتريس كارتيرون، لتدريب رين الفرنسي، خلفا لصبري لاموشي الذي تمت إقالته بعد الخسارة من ستراسبورج برباعية مقابل هدف في الدوري الفرنسي.

وغادر كارتيرون، المدير الفني السابق للأهلي المصري، القاهرة، اليوم، بعد إنهاء ارتباطه بشكل رسمي مع الفريق الأحمر.

وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية، إن رين الفرنسي يفاضل بين مدرب الأهلي السابق، وجوليان ستيفان، مدرب فريق الرديف، لقيادة الفريق الأول.

وأقيل كارتيرون من تدريب الأهلي المصري عقب خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا لصالح الترجي التونسي، والخروج من البطولة العربية على يد الوصل الإماراتي.