رودريجيز يلمح بالرحيل عن بايرن ميونخ

علق خاميس رودريجيز، نجم بايرن ميونخ، على موقفه في الفريق، بعدما قلت مشاركاته عن الموسم الماضي، إثر تولي المدرب نيكو كوفاتش.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، اليوم الإثنين، تصريحات النجم الكولومبي، الذي أعرب عن رغبته في الاستمرار في الفريق البافاري لمواسم مقبلة.

وتحدث خاميس عن أنباء رحيله من الفريق، قائلا: "الموسم الحالي يختلف عن سابقه، لأن مشاركاتي أصبحت أقل. إذا اضطررت أن أرحل بسبب قلة الدقائق سوف أفعل ذلك".

وأوضح ذو الـ27 عاما عن رغبته في مواصلة المسيرة مع العملاق البافاري، قائلا: "أنا أود أن أبقى في الفريق، لأنني أشعر بحب الجمهور في بايرن ميونخ، الذي يعد بمثابة العائلة".

وكان رودريجيز قد انضم إلى بايرن ميونخ في صيف 2017، لمدة موسمين على سبيل الإعارة، قادما من ريال مدريد، مع وجود بند أحقية الشراء في عقده مقابل 60 مليون يورو.