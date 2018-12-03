شكرا لقرائتكم تعرف على موعد مباراة الجزيرة مطروح وبتروجت فى كأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة الجزيرة بمطروح وبتروجت، في دور الستة عشر لبطولة كأس مصر، يوم الثلاثاء 18 ديسمبر الجاري بدلاً من الخميس 27 ديسمبر.

كما تقرر إقامة المباراة بين الجزيرة و بتروجت باستاد الإسماعيلية الساعة الخامسة مساءا.

كان الجزيرة مطروح قد تأهل لدور الـ16 بعد الفوز على المصرى البورسعيدى 2 / 1.