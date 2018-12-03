شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يعقد جلسة مع الخطيب خارج الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى جلسة مهمة مع محمود الخطيب رئيس النادى مساء اليوم الأحد خارج أسوار النادى، لمناقشة الهيكلة الإدارة داخل جهاز الكرة التى وضعها عبد الحفيظ خلال الفترة الماضية والبت فيها بشكل نهائي.

ومن المقرر أن يحسم الخطيب وعبد الحفيظ عدد من الملفات أبرزها هوية المدير الفني الجديد وجهازه المعاون، وتشكيل لجنة التعاقدات، وإسناد عدد من المناصب لعدد من كوادر داخل النادى.