شكرا لقرائتكم أول ظهور لـ "ميسى " غزة فى النادي الأهلي .. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر محمود السلمي لاعب الأهلى الجديد القادم من نادي الشجاعية الفلسطيني الشهير بـ"ميسي غزة" بمقر القلعة الحمراء فى مدينة نصر، وذلك بعد اجتيازه الكشف الطبي، ووضع مسئولو الأهلى برنامج طبي لميسي فلسطين مع فريق الشباب الذى يقوده عادل عبد الرحمن، تمهيداً لتصعيده للفريق الأول.

السلمي من مواليد 97، وانتقل للأهلى لمدة خمسة، بعد أن كان اللاعب قريباُ للغاية من الزمالك، إلا أن دخول مسؤولى الأهلي فى الساعات الماضية أفسد صفقة انتقال النجم الفلسطيني للفريق الأبيض.

جدير بالذكر أن علاء ميهوب، رئيس اللجنة الفنية بالنادى الأهلي، قد أوصى الجهاز الفنى بالفريق الأول ولجنة التعاقدات بضرورة التعاقد مع السلمى، والذى وصفه بأحد أفضل المواهب العربية فى مركز صانع الألعاب، خصوصا أن اللاعب سيتم قيده تحت السن وسيقيد كمصرى حسب لوائح الاتحاد المصرى لكرة القدم بمعاملة اللاعبين الفلسطينيين كمصريين في قوائم الأندية.