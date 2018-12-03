شكرا لقرائتكم كارتيرون مرشح لقيادة رين الفرنسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للنادي الاهلي دخل دائرة المرشحين لتولي تدريب فريق رين الفرنسي.

ذكرت الصحيفة، أن كارتيرون صاحب الـ 48 عاماً يعد مرشحاً بارزاً لخلافة صبري لموشي في تدريب رين، بعدما تقرر إقالة لموشي بعد الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها أمام ستراسبورج بنتيجة 1 – 4 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدوري الفرنسي.

ويحتل رين المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 17 نقطة، وتفصله 4 نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

وسيتولى جوليان ستيفان، مدرب الفريق الرديف، قيادة رين في اللقاء المقبل، حين يحل ضيفا على أولمبيك ليون بعد غد الأربعاء