شكرا لقرائتكم إيسكو ولوريس يحتلان المركز الـ29 فى قائمة أفضل اللاعبين بالعالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتل الوسط الدولي الإسباني إيسكو، نجم ريال مدريد، المرتبة الـ 29، بالاشتراك مع الحارس الدولي الفرنسي هوجو لوريس حارس مرمى توتنهام، بقائمة أفضل 30 لاعبًا على مستوى العالم، والخاصة بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية لأفضل لاعب بالعالم.

وستكشف "فرانس فوتبول"عن القوائم النهائية للمرشحين للحصول على الجوائز الثلاث فى الخامسة مساء بتوقيت فرنسا، السادسة مساء بتوقيت القاهرة، عبر الموقع الرسمي للمجلة.

ويتوافد المدعوون لحضور حفل المجلة في التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، بجانب المرشحين لحصد الجوائز الثلاث.

وتحدد العاشرة مساء موعدا لبدء الحفل الذى سيقام فى قاعة "جراند بلاسيس" بالعاصمة الفرنسية "باريس".