- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم إيسكو ولوريس يحتلان المركز الـ29 فى قائمة أفضل اللاعبين بالعالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل احتل الوسط الدولي الإسباني إيسكو، نجم ريال مدريد، المرتبة الـ 29، بالاشتراك مع الحارس الدولي الفرنسي هوجو لوريس حارس مرمى توتنهام، بقائمة أفضل 30 لاعبًا على مستوى العالم، والخاصة بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية لأفضل لاعب بالعالم.
وستكشف "فرانس فوتبول"عن القوائم النهائية للمرشحين للحصول على الجوائز الثلاث فى الخامسة مساء بتوقيت فرنسا، السادسة مساء بتوقيت القاهرة، عبر الموقع الرسمي للمجلة.
ويتوافد المدعوون لحضور حفل المجلة في التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، بجانب المرشحين لحصد الجوائز الثلاث.
وتحدد العاشرة مساء موعدا لبدء الحفل الذى سيقام فى قاعة "جراند بلاسيس" بالعاصمة الفرنسية "باريس".
شكرا لقرائتكم خبر عن إيسكو ولوريس يحتلان المركز الـ29 فى قائمة أفضل اللاعبين بالعالم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سوبر كورة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سوبر كورة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .