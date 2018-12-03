شكرا لقرائتكم الاتحاد الانجليزي يوجه تهمة لكلوب .. أعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه الاتحاد الانجليزي لكرة القدم، إتهاماً إلى يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح بسوء السلوك.

واقتحم كلوب أرضية الملعب فى الدقيقة 95 للاحتفال بهدف أوريجى القاتل، واحتضن الحارس أليسون بيكر فى مشهد مجنون، خلال مباراة الديربي التي جمعت بين ناديا ليفربول وإيفرتون التي أقيمت مساء أمس بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، والتي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 1 – 0.

ومنح الاتحاد الانجليزي الفرصة أمام كلوب للاتهام الموجه إليه حتى السادس من ديسمبر الجاري.

ورفع ليفربول رصيده إلى 36 نقطة استمر بها فى المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الانجليزي بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتى صاحب الصدارة برصيد 38 نقطة، فيما يتفوق على تشيلسى الثالث بفارق 5 نقاط، كما جاء إيفرتون فى المركز السادس بعدما برصيد 22 نقطة.