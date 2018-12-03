شكرا لقرائتكم رقم مميز لرامسى هذا الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن فوز على توتنهام بنتيجة 4 – 2 في مباراة "ديربي لندن"، التي جمعتهما اليوم بملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" ، عن رقم مميز للاعب المدفعجية " آرون رامسى" كأفضل بديل في البطولة حيث صنع 4 أهداف كبديل في الدوري الممتاز هذا الموسم، ولا لاعب صنع أكثر كبديل في موسم واحد.

وفى سياق متصل تثور الشائعات حول عدم رغبة النجم الكبير في تجديد تعاقده مع الفريق والذي ينتهي في 30 يونيو المقبل ، ويحق لرامسي بدءا من يناير المقبل أن يتفاوض مع أي نادي أخر للانضمام إليه في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع أرسنال.+

وكشفت صحيفة "أ س" الإسبانية في عددها الصادر اليوم الاثنين أن نادي ريال مدريد الإسباني يضع رامسي على صدارة قائمة اللاعبين الذين يرغب في التعاقد معهم خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ريال مدريد لن تفوت فرصة التعاقد مع النجم الويلزي إذا ما كان سعر الصفقة مناسبا، وخاصة وأن النادي الملكي لم يعد يبرم صفقات باهظة الثمن كما كان الحال في الماضي، بسبب سياسة إدارته الحريصة في الوقت الراهن لتدبير أموال لإنشاء ملعبه الجديد.