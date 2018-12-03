شكرا لقرائتكم خبر عن شادي الشربيني ومحمد رضا يودعان بطولة بلاك بول المفتوحة للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودع شادى الشربينى بطولة بلاك بول المفتوحة للإسكواش من دور الـ64، بعد خسارته بثلاثة أشواط نظيفة، أمام منافسه الإنجليزى توم ريتشاردز، فى مباراة استغرقت 34 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8، 11-6 ، 13-11.

كما خسر محمد رضا أيضًا أمام منافسه الفرنسى جريك مارش بثلاثة أشواط نظيفة، فى مباراة استغرقت 43 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-6، 11-9،11-8.

وانطلقت اليوم منافسات الدور الـ64 من بطولة بلاك بول المفتوحة، والتى تقام بنادى بلاك بول فى التجمع الخامس، وتعد البطولة واحدة من أكبر سبع بطولات فى اللعبة وتبلغ قيمة جوائزها المادية 180 ألف دولار.