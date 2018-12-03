شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جدية وتركيز بتدريبات الزمالك بعد الخروج العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت ملامح الجدية والتركيز على وجوه لاعبى الزمالك خلال المران الجماعى اليوم، فى إطار الاستعداد لمواجهة المصرى يوم الخميس المقبل بالدورى الممتاز وهو ما اتضح خلال الصور التى رصدها الموقع الرسمى للنادى.

وودع الزمالك البطولة العربية مساء الجمعة الماضى بعد الخسارة أمام الاتحاد السكندرى بركلات الترجيح فى دور الـ16.

وقرر رئيس نادى الزمالك منع اللاعبين من دخول مقر النادى بسيارتهم الخاصة عقاب لهم بعد وداع البطولة العربية كما قرر فرض عقوبات مالية تجاه اللاعبين.



أحمد فتوح



أوباما



بهاء مجدى وأوباما



بهاء مجدى



جنش



حمدى النقاز



طارق حامد



فرجانى ساسى



لاعبو الزمالك