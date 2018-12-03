شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم موعد مباراة الجزيرة بمطروح وبتروجت فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، إقامة مباراة الجزيرة بمطروح وبتروجت، في دور الستة عشر لبطولة كأس مصر، يوم الثلاثاء 18 ديسمبر الجاري بدلاً من الخميس 27 ديسمبر.

كما تقرر إقامة المباراة بين الجزيرة و بتروجت باستاد الإسماعيلية الساعة الخامسة مساءً.

كان الجزيرة مطروح قد تأهل لدور الـ16 بعد الفوز على المصرى البورسعيدى 2 / 1.