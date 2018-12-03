شكرا لقرائتكم خبر عن ميسى فلسطين بقميص الأهلى بعد اجتيازه الكشف الطبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر محمود السلمى، لاعب الأهلى الجديد القادم من نادى الشجاعية الفلسطينى الشهير بـ"ميسى غزة" بمقر القلعة الحمراء فى مدينة نصر، وذلك بعد اجتيازه الكشف الطبي، ووضع مسئولو الأهلى برنامجًا طبيًا لميسى فلسطين مع فريق الشباب الذى يقوده عادل عبد الرحمن، تمهيدًا لتصعيده للفريق الأول.

السلمى من مواليد 97، وانتقل للأهلى لمدة خمسة، بعد أن كان اللاعب قريبًا للغاية من الزمالك، إلا أن دخول مسئولى الأهلى فى الساعات الماضية أفسد صفقة انتقال النجم الفلسطينى للفريق الأبيض.

جدير بالذكر أن علاء ميهوب، رئيس اللجنة الفنية بالنادى الأهلي، قد أوصى الجهاز الفنى بالفريق الأول ولجنة التعاقدات بضرورة التعاقد مع السلمى، والذى وصفه بأحد أفضل المواهب العربية فى مركز صانع الألعاب، خصوصًا أن اللاعب سيتم قيده تحت السن وسيقيد كمصرى حسب لوائح الاتحاد المصرى لكرة القدم بمعاملة اللاعبين الفلسطينيين كمصريين فى قوائم الأندية.