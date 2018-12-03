شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والجونة القادمة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يحل فريق الجونة فى الثامنة من مساء الأربعاء ضيفا على الأهلى باستاد بتروسبورت فى إطار المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع السابع فى لقاء صعب الطرفين نظرا لموقف الفريقين الصعب بجدول الدورى

موقف الفريقين بجدول الترتيب

يدخل الأهلى اللقاء فى المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة من 8 مباريات فاز فى 4 مباريات والتعادل فى 2 والخسارة فى مثلهم ، أما الجونة فيدخل اللقاء فى المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة جمعهم من الفوز فى 3 لقاءات والتعادل فى 7 مباريات والخسارة فى 5 .

المديران الفنيان للفريقين

يقود الأهلى فى هذا اللقاء محمد يوسف المدير الفنى المؤقت للفريق ، وربما تكون اللقاء الأخير له بعد اقتراب الإدارة الحمراء من التعاقد مع مدير فنى أجنبى خلفا للفرنسى كارتيرون ، أما الجونة فيدخل اللقاء تحت قيادة فنية جديدة بقيادة حمادة صدقى الذى تعاقد معه النادى خلفا لهشام زكريا .

مواطن القوة فى الفريقين

يعتمد الأهلى على مفاتيح لعب عديدة يأتى على رأسها وليد سليمان المحرك الأساسى للفريق ووليد أزارو القاطرة الهجومية وأحمد الشيخ الذى ظهر بشكل جيد خلال المباراتين الماضيتين بالإضافة لكريم نيدفيد .

أما الجونة فيعتمد على عناصر الخبرة أمثال أحمد سعيد اوكا ومحمد ناجى جدو وإسلام رشدى وأحمد على .

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل قناة أون سبورت حصريا المباراة .