شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يناقش مذكرة الحكام ضد سيد عبد الحفيظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام عن أن مجلس الجبلاية سيناقش غدًا المذكرة المقدمة من لجنة الحكام ضد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى. كان سيد عبد الحفيظ قد انتقد سياسة لجنة الحكام فى تعيينات بعض الحكام لنادى الزمالك وغياب الحكم جهاد جريشة ومحمود البنا عن مباريات القلعة البيضاء. وأضاف عبد الفتاح فى تصريحات لراديو ONSPORT سنحقق فى اجتماع المجلس فى المذكرة المقدمة من لجنة الحكام ضد تصريحات سيد عبد الحفيظ. وأضاف رئيس لجنة الحكام أن هناك دولتين تقدما بطلب لتطبيق خاصية الفيديو VAR هما مصر والمغرب.

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يناقش مذكرة الحكام ضد سيد عبد الحفيظ على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .