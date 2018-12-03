شكرا لقرائتكم نابولي يهدد بالانسحاب من مباراة أتالانتا في الدوري الإيطالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحل نابولي ضيفًا على نظيره أتالانتا، بملعب أتليتي أزوري دي ايتاليا، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الأسبوع 14 من الدوري الإيطالي.

وذكر موقع (كالتشيو ميركاتو) الإيطالي، أن نابولي سيغادر ملعب المباراة، إذا تعرض لهتافات عنصرية تجاه مدينة نابولي، من قبل مشجعي أتالانتا، وكان كاليدو كوليبالي، تعرض قبل عام واحد من الآن، لهتافات عنصرية من جماهير أتالانتا.

وأشار الموقع إلى أن نابولي يخشى من حدوث ذات الشيء الليلة، بجانب خوف النادي من قيام جماهير أتالانتا، بإطلاق هتافات عنصرية تجاه المدينة بأكملها، موضحة أنه حال حدوث ذلك، سيطلب لاعبو نابولي من حكم اللقاء، مغادرة الملعب.

ويحتل نابولي المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الكالتشيو برصيد 29 نقطة، فيما يقع أتالانتا بالمركز 11 برصيد 18 نقطة.