رقم مميز لأرسنال في الدورى الإنجليزى

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جدة - عمرو شويل بعد أن حقق فريق أرسنال فوزا مهم وغالى في ديربى لندن أمس بنتيجة 4 – 2 في مباراة "ديربي لندن"، التي جمعتهما اليوم بملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" ، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى احصائية مميزه للمدفعجية في البريميرليج

حيث سجل الفريق 8 أهداف من خارج منطقة الجزاء في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، أكثر من أي فريق آخر.