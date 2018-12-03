ريال مدريد سبب الجفاء بين إبراهيموفيتش وكريستيانو

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جدة - عمرو شويل أوضحت تقارير صحفية أن سر جفاء العلاقة بين زلاتان إبراهيموفيتش وكريستيانو رونالدو يعود إلى وقوف النجم البرتغالي - على ما يبدو - أمام طموح شخصي كان لدى السويدي، خلال لعبه بقميص برشلونة قبل عدة سنوات. وكشف موقع صحيفة "إكسبريس"، أن رونالدو عرقل انتقال إبراهيموفيتش إلى ريال مدريد قبل سنوات.

وأفاد الموقع البريطاني بأن كريستيانو، حال دون لعب زلاتان إبراهيموفيتش بقميص "الميرنجي" سنة 2010، إذ كان النجم السويدي يُمني النفس بالانتقال إلى ريال مدريد والرحيل عن برشلونة، الذي لعب له موسما واحداً فقط، ثم انتقل بعدها إلى ميلان الإيطالي.

وتابع المصدر أن إبراهيموفيتش (37 عاماً)، لديه اقتناع تام بأنه أفضل من وأفاد الموقع البريطاني بأن كريستيانو، حال دون لعب زلاتان إبراهيموفيتش بقميص "الميرنجي" سنة 2010، إذ كان النجم السويدي يُمني النفس بالانتقال إلى ريال مدريد والرحيل عن برشلونة، الذي لعب له موسما واحداً فقط، ثم انتقل بعدها إلى ميلان الإيطالي.وتابع المصدر أن إبراهيموفيتش (37 عاماً)، لديه اقتناع تام بأنه أفضل من كريستيانو رونالدو ، وأضاف أن أبرز مثال على ذلك هو التصريح، الذي أدلى به النجم السويدي الموسم الماضي عقب تسجيل رونالدو ضربة مقصية رائعة في شباك يوفنتوس برسم مسابقة دوري أبطال أوروبا ، حيث قال زلاتان حينها "هدف جميل، لكنه عليه أن يحاول (القيام بذلك) من مسافة 40 مترا"، في إشارة إلى مقصية زلاتان في شباك المنتخب الإنجليزي.

هذا وتشير عدة تقارير صحفية إلى أن زلاتان إبراهيموفيتش، يعتزم العودة مجدداً إلى القارة الأوروبية واللعب بقميص فريق كبير في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، فيما يبدو أن ميلان الإيطالي هو الأقرب للظفر بخدمات الدولي السويدي السابق. هذا وتشير عدة تقارير صحفية إلى أن زلاتان إبراهيموفيتش، يعتزم العودة مجدداً إلى القارة الأوروبية واللعب بقميص فريق كبير في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، فيما يبدو أن ميلان الإيطالي هو الأقرب للظفر بخدمات الدولي السويدي السابق.

من جهة أخرى، يواصل كريستيانو رونالدو بدايته الرائعة مع فريقه الجديد يوفنتوس، فقد تمكن النجم البرتغالي نهاية الأسبوع الماضي من إحراز هدف في شباك فيورنتينا ورفع رصيده من الأهداف إلى 10، في ظل توقعات بتتويجه بهداف "الكالتشيو" نهاية الموسم. من جهة أخرى، يواصل كريستيانو رونالدو بدايته الرائعة مع فريقه الجديد يوفنتوس، فقد تمكن النجم البرتغالي نهاية الأسبوع الماضي من إحراز هدف في شباك فيورنتينا ورفع رصيده من الأهداف إلى 10، في ظل توقعات بتتويجه بهداف "الكالتشيو" نهاية الموسم.

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