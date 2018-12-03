شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يهزم الكهرباء بهدفين وديًا استعدادًا لبتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق المقاولون العرب على كهرباء الإسماعيلية 2/0 فى المباراة الودية التى جرت بينهما ضمن معسكر المقاولون المقام حاليًا بالإسماعيلية استعدادًا لمواجهة بتروجت فى الجولة السابعة عشر للدورى.



المقاولون والكهرباء

أحرز هدفى المقاولون محمد طلعت وإسلام فؤاد، وقد قام عماد النحاس المدير الفنى للذئاب بتجربة جميع اللاعبين خاصة العائدين من الإصابة للوقوف على مستواهم فى ظل تلاحم مباريات الدورى وحاجته للجميع.



المقاولون والكهرباء

يذكر أن المقاولون العرب يحتل المركز الخامس برصيد 20 نقطة جمعها من الفوز فى 6 مباريات والتعادل فى 2 والخسارة فى 6.



الجهاز الفنى للمقاولون



المقاولون العرب