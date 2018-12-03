شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى: بيراميدز فرض نفسه بالمنافسة على قمة الدوري وتصريحات كردي تثير البلبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد حسام البدرى، رئيس نادى بيراميدز، تصريحات كرم كردى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، التى أكد فيها أنه لا يتمنى تتويج بيراميدز ببطولة الدورى العام هذا الموسم.

وقال البدرى فى تصريحات صحفية إن مثل هذه التصريحات غير المسئولة تزيد من حدة الاحتقان وتثير البلبلة بين الفرق وتقتل روح المنافسة الشريفة، مبديًا عدم تفهمه لموقف عضو اتحاد الكرة وخروجه بمثل هذه التصريحات المثيرة للجدل والشكوك فى هذا التوقيت خاصة بعد ارتفاع إثارة المنافسة الشريفة بين جميع الفرق بما يخدم الصالح العام برفع قيمة الكرة المصرية.

وأشار رئيس النادى إلى أن ناديه فرض نفسه بقوة فى المنافسة ولابد أن يأخذ مسئولو الاتحاد فى اعتباراتهم هذا الأمر بتحقيق مبدأ العدالة وعدم التحيز بين جميع الفرق، مشيدًا بموقف اتحاد الكرة الرسمى برئاسة هانى أبو ريدة برفضه مثل هذه التصرفات الفردية.

وقال إن نادى بيراميدز يلعب تحت مظلة اتحاد الكرة وعلى الجميع إدراك هذه الحقيقية والتعامل بهذا المنطق.. كنا ومازلنا ننتظر الإشادة بتجربة نادى بيراميدز الاستثمارية الكروية والتى لو كانت قد حدثت فى أى دورى آخر كان سيتم الإشادة بها باعتبارها استثمار رياضى لصالح الرياضة وصالح مصر".