شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف دورة سباعية لمنتخب 2001 فى أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ربيع ياسين، المدير الفنى لمنتخب 2001، أنه سيتم إقامة دورة ودية فى إبريل المقبل تستضيفها مصر بمشاركة دول شمال أفريقيا. وأكد ربيع ياسين أن البطولة ستقام فى القاهرة وتشهد مشاركة 6 منتخبات ليبيا وتونس والمغرب والجزائر وموريتانيا وهناك مفاوضات لاستقدام دولة أفريقية بالإضافة لمصر. وأضاف مدرب الفراعنة أن البطولة لم يحدد موعدها النهائى بعد، والأقرب إقامتها نهاية مارس أو الأسبوع الأول من إبريل، وسيتم الانتهاء من الموعد الرسمى خلال أيام.

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