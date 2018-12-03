شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يستقبل وفد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وفد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا"، مساء اليوم، خلال زيارتهم لمعمل المنشطات المصرى والذى اعتمد دوليًا مؤخرًا، فى حضور أسامة غنيم المدير التنفيذى للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو". ويزور وفد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات حاليًا المقر الجديد للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، لبحث مدى سير أداء معمل المنشطات المصري.

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