شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الأوليمبى يستضيف اليوم الرياضى لأطفال السرطان بمستشفى 57375 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة الشباب والرياضة، ممثلة فى الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ، يوما ترفيهيا لأطفال مرضى السرطان بمستشفى 57375 للعام الثانى على التوالى، بالمركز الأوليمبى بالمعادى يوم الاثنين 17 ديسمبر 2018 بحضور 200 مشارك. وقال إسماعيل الفار، وكيل الوزارة لبرامج التنمية الرياضية، إن الوزارة تهدف لتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة لتشمل جميع فئات المجتمع وإعماره، وتسعى لخلق استحداث لقاءات رياضية لخدمة افراد جدد. ويهدف اللقاء لتحقيق التواصل مع أطفال مرضي السرطان ورفع الروح المعنوية لهم، وإتاحة الفرصة للأطفال لممارسة الرياضة المناسبة لظروفهم الصحية. ويتضمن المهرجان تمرينات صباحية للأطفال وألعاب ترويحية وترفيهية ونشاط فنى رسم وتلوين.

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