شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدرس بعض السير الذاتية للمدربين الأجانب لخلافة فييرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس إبراهيم عثمان، رئيس نادى الإسماعيلى، عدداً من السير الذاتية لبعض المدربين الأجانب تحسباً للاستعانة بأحدهم، بعدما أعلن البرتغالى فييرا المدير الفنى الحالى للفريق فى إنهاء مسيرته مع الفريق عقب لقاء الرجاء البيضاوى فى إياب دور الـ16 من البطولة العربية، بسبب سوء النتائج التى تلازم الفريق فى الوقت الحالى واحتلاله المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 13 نقطة.

ويسعى إبراهيم عثمان لإقناع فييرا بالبقاء مع الفريق حتى نهاية الموسم مع التأكيد على التعاقد مع خمس صفقات سوبر خلال فترة الانتقالات الشتوية، إلا أن إصرار المدير الفنى ربما يكون الفصل الأخير فى إنهاء علاقته بالدراويش، خاصة أن هناك عددا كبيرا من أعضاء مجلس الإدارة يرحبون برحيله بعد سلسلة الهزائم التى تلقاها الفريق على يديه كان آخرها الخسارة من الإنتاج الحربى بالإسماعيلية بهدفين مقابل هدف، وهى ما أدت لقطع الوصال بين جماهير الدراويش والمدير الفنى.