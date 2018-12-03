شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعتمد لائحة شئون اللاعبين الجديدة غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبو ريدة، غدا الثلاثاء، لائحة شئون اللاعبين الجديدة للموسم المقبل 2019 – 2020 خلال اجتماع المجلس. وأعد مجدى عبد الغنى عضو المجلس والمشرف على لجنة شئون اللاعبين لائحة جديدة، بالتنسيق مع أحمد مجاهد عضو المجلس ووليد العطار مدير اللجنة، تمهيداً لمناقشتها فى اجتماع المجلس. ومن المقرر إرسال اللائحة الجديدة إلى الأندية خلال شهر يناير المقبل عقب اعتماد بنودها.

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