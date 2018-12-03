شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها تجديد عقد مؤمن زكريا مع الأهلى، ومنع نادى الزمالك لاعبيه من دخول النادى بالسيارات.

نجح مسئولو الأهلى فى إنهاء صفقة محمود وحيد الظهير الأيسر لمصر المقاصة بعد الاتفاق على كافة التفاصيل التعاقدية، والتى يعد أبرزها المقابل المادي الذى سيدفعه الفريق الأحمر لنظيره الفيومى، بالإضافة لراتب وحيد السنوي، بجانب لاعب من الاهلي سيكون إما عمرو بركات أو ميدو جابر .

منع مسئولو الزمالك لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض من دخول مقر النادى اليوم، الاثنين، بالسيارات الخاصة بهم، كما هو معتاد، عقاباً على توديع الفريق الأبيض للبطولة العربية للأندية "كأس زايد للأندية الأبطال"، بعد الخسارة من الاتحاد السكندرى بركلات الترجيح بنتيجة 4 / 3 فى دور الـ16 بالبطولة.

أثبتت الأشعة التى أجراها حسام عاشور، لاعب وسط فريق الكرة بالنادى الأهلى، معاناته من جذع فى مفصل الكاحل.

وأكد الجهاز الطبى للأهلي أن حسام عاشور سيغيب عن تدريبات ومباريات الفريق لمدة 15 يوماً على أقل تقدير.

جدد مؤمن زكريا لاعب الأهلي عقده مع النادى رسمياً لمدة ثلاثة مواسم، بعد الجلسة التى عقدها اللاعب اليوم، الاثنين، بعد انتهاء المران الصباحى مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وشهدت الاتفاق على جميع التفاصيل والأمور المتعلقة بالعقد الجديد.

تلقى محمود عبد العاطى دونجا، لاعب وسط الزمالك، عرضاً من بتروجت لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير المقبل، بعدما ابتعد عن المشاركة كأساسى مع الفريق الأبيض.

ويمتلك دونجا عرضا من نادى سموحة لضمه فى يناير، إلا أنه حتى الآن لم يتوصل النادى السكندرى مع الزمالك لاتفاق نهائى حول الصفقة، ودخل بتروجت فى الصورة لحسم ضمه خلال الفترة الجارية

علق أحمد حسن، المستشار الفنى لفريق بيراميدز، على تصريحات كرم كردى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم عبر حسابه الشخصى على تويتر، وكان الأخير تحدث إلى أحد البرامج الإذاعية صباح اليوم معرباً عن خوفه من تتويج بيراميدز ببطولة الدورى العام.

وقال كرم كردى، فى تصريحات إذاعية، إنه لا يتمنى فوز فريق بيراميدز بلقب الدورى هذا الموسم.