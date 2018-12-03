شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. الزمالك يمنع اللاعبين من دخول النادى بسياراتهم عقابا على الخسارة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

منع مسئولو الزمالك لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض من دخول مقر النادى اليوم، الاثنين، بالسيارات الخاصة بهم، كما هو معتاد، عقاباً على توديع الفريق الأبيض للبطولة العربية للأندية "كأس زايد للأندية الأبطال"، بعد الخسارة من الاتحاد السكندرى بركلات الترجيح بنتيجة 4 / 3 فى دور الـ16 بالبطولة.

ورصد ”الخليج 365” الكواليس الخاصة بتطبيق القرار اليوم، وتم منع أحمد فتوح أثناء دخوله من بوابة النادى بسيارته وعاد مرة ثانية لترك سيارته بعد إخطاره بالقرار، وكذلك باقى اللاعبين الذى علم بعضهم بالقرار قبل توجههم إلى النادى ليتركوا سياراتهم خارج النادى الأبيض.

وكشف مصدر بفريق الزمالك أن تلك ليست المرة الأولى التى يطبق فيها هذا العقاب، حيث تم تطبيقه من قبل عندما تعرض الفريق الأبيض للخسارة من نجوم إف سى بالدورى الممتاز.

كان فريق الزمالك قد حصل على راحة سلبية أمس ثم عاد اليوم لخوض تدريباته استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى، يوم الخميس المقبل، فى بطولة الدورى الممتاز.

أحمد فتوح خلال دخوله نحو بوابة النادى بسيارته قبل منعه



عماد السيد خلال تركه لسيارته خارج النادى قبل دخول المران



محمود علاء خارج مقر الزمالك



محمود علاء يترك سيارته خارج الزمالك عقابا على توديع البطولة العربية



