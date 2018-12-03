كارتيرون يغادر القاهرة بعد انتهاء علاقته بالأهلي

غادر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للأهلي، القاهرة، متوجها إلى العاصمة الفرنسية باريس، بعد انتهاء علاقته رسميًا مع القلعة الحمراء، واستلامه مستحقاته المالية البالغة 190 ألف دولار.

ورفض كارتيرون العديد من العروض الرسمية خلال الفترة الماضية، وكان أبرزها الإسماعيلى والمصرى، ووفاق سطيف الجزائري.

يذكر أن إدارة النادي الأهلي أقالت كارتيرون من منصبه، عقب خروج الفريق مبكرًا من كأس الشيخ زايد على يد الوصل الإماراتي، عقب انتهاء مواجهتي الذهاب والإياب بالتعادل الإيجابي، فضلا عن...