قالوا عن السلمي.. صحفيو فلسطين لمصراوي: لاعب متكامل.. وعيوبه ستتلاشى مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أتم النادي الأهلي تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب الفلسطيني محمود السلمي نجم فريق اتحاد الشجاعية لينضم إلى صفوف القلعة الحمراء بداية من يناير المقبل.

السلمي يبلغ من العمر 20 عامًا، لاعب صغير السن لٌقب بعدة ألقاب أبرزها "ميسي" غزة نظرًا لمهاراته في المراوغة، ولكن ماهي مميزات وعيوب اللاعب الفلسطيني؟.. الخليج 365 تواصل مع بعض الصحفيين في فلسطين والذين تابعوا السلمي خلال فترة تواجده رفقة فريقه لمعرفة أهم مايميز صاحب الـ20 عامًا وأبرز عيوبه:

الأخرس: لاعب مميز وينتظره مستقبل باهر

أكد محمد الأخرس صحفي ومصور رياضي فلسطيني بجريدة الحياة الجديدة وموقع اطلس سبورت، أن محمد السلمي ظهر بشكل لافت للانتباه قبل موسمين مع فريقه اتحاد الشجاعية، وقت تولي مصطفى نجم المسئولية الفنية للفريق الفلسطيني.

وأضاف الأخرس تصريحاته لمصراوي: "بعد تولي نجم تدريب اتحاد الشجاعية بدأ في اكتشاف موهبة السلمي، وحصل اللاعب على أكثر من فرصة للعب بشكل أساسي، حتى أصبح أحد الأعمدة الرئيسية للفريق وكان له دور بارز في انتصارات الفريق بمباريات الدوري من خلال صناعة وتسجيل الأهداف، لتصبح نقطة تحول في مسيرته الكروية واكتشاف موهبة واعدة تطورت كثيرًا مع قدوم المدرب نجم لاعب الزمالك السابق".

وعن رأيه في انضمام السلمي إلى الدوري المصري قال: "الكل يعرف جيدًا أن هناك اختلاف في المستوى بين اللعب في غزة واللعب في مصر، لكن على صعيد ما قدمه السلمي في دوري غزة فاللاعب أظهر في موسمين قدراته التي تؤكد أنه سيصبح لاعب له مستقبل باهر وكبير وهذا ما أثبته خلال العامين الماضيين".

وعن المميزات التي يتمتع بها صاحب الـ20 عامًا قال الأخرس: "أما على صعيد إمكانياته الفنية والبدنية فهو يملك إمكانيات مهارية وفنية كبيرة، مراوغ مميز ويخشاه الخصوم خاصة وأنه يتمتع بسرعة فائقة في الجري بالكرة، لافتًا إلى أن الجميع أشاد به كثيرًا من خلال انطلاقاته بالكرة وتمرير الكرات السحرية للاعبين".

وأكمل: "أعتقد أن اللاعب يملك إمكانيات جيدة وهو خامة مميزة ومع مزيد من العمل والاهتمام أعتقد سيتطور كثيرًا ويصبح لاعب له شأن كبير في الأهلي".

وعن عيوبه أجاب: "ما يعيبه -وسيتخلص منه الأهلي بسهولة- هو الالتزام والتدريب بشكل أكثر ليطور نفسه، ما ينقصه فقط هو التواجد في منظومة تطوره للأفضل، لو استمر في غزة كان سيصعب عليه تطوير مستواه".

وأتم: "السلمي لاعب قابل للتطوير والدليل على ذلك تألقه رفقة مصطفى نجم خلال الفترة الماضية ليصبح أحد لاعبي الفريق الأساسيين".

علاء شمالي: يعاب عليه قلة اللعب الجماعي

علاء شمالي صحفي ومصور في صحيفة فلسطين، يرى أن انتقال السلمي يعد مفخرة للرياضة الفلسطينية التي تنجب مواهب تستحق الاحتراف في الدوريات العربية، لافتًا إلى أن تواجده في صفوف الأهلي سيضيف نقلة كبيرة في تاريخ اللاعب الفلسطيني.

ولفت شمالي إلى أن الجميع يدعم "سلمي" بكل الطرق للتألق بشكل كبير مع الأهلي من أجل صناعة تاريخ جديد للاعب في الدوري المصري.

وخلال تصريحاته لمصراوي قال شمالي: " تابعت محمود السلمي منذ فترة كبيرة، نجح في لفت أنظار الجميع خلال بطولات الناشئين حتى تم تصعيده للفريق الأول في نادي الشجاعية، حتى مع ظهوره في الفريق الأول أُعجب الحميع بقدراته وتنبأ له الحميع بمستقبل واعد".

وأضاف شمالي: "سلمي يتمتع بمهارة عالية في المراوغة واستخلاص الكرة والسرعة الكبيرة والدخول لمنطقة العمق وتسجيل الأهداف ويتمتع بذكاء كبير في الحلول الهجومية وصناعة اللعب".

ولفت إلى أن ما يعاب عليه هو كثرة الاستحواذ على الكرة وقلة اللعب الجماعي، ومن الممكن بسهولة أن يتخلص من تلك العيوب في رحلته الاحترافية خاصة وأنه يتمتع بقوة بدنية جيدة ما تمكنه من إرهاق المدافعين".

وبسؤاله عن الأزمة التي أثيرت بشأن عدم تفاوض الأهلي مع اللاعب دون علم ناديه قال شمالي: "اللاعب مرتبط بعقد مع ناديه حتى العام المقبل مع الشجاعية وهو وقع للأهلي دون أن يتم مفاوضة ناديه، وبالتالي تواصلوا مع علاء ميهوب ولكن لم يتم الرد عليهم، لكن في هذه الحالة لن يتم الانتقال إلا بالطرق القانونية عن طريق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وبالتالي بلا شك سيكون هناك اتفاق بين الشجاعية والأهلي على انتقال اللاعب".

خالد أبو جزر: صفقة ممتازة للأهلي ولكن سيحتاج لبعض الوقت

خالد أبو جزر مراسل إذاعة أمواج الرياضية قال إن سلمي "حريف ومهاري جدًا"، لافتًا إلى أن الصفقة ممتازة للأهلي وسيكون مستقبل للفريق الأحمر خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أبو جزر: "هو يحتاج فقط للقليل من الوقت ليدخل ضمن تكوين الفريق، أعتقد أن تلك الأمور ستحدث مع التدريبات المستمرة".

وأوضح مراسل إذاعة أمواج لمصراوي أن السلمي كان قريب من الانضمام الزمالك بتوصية من مصطفى نجم، إلا أن علاء ميهوب أنهى الصفقة لصالح الأهلي.

وتابع: "السلمي معروف في غزة أنه أحد مشجعي الأهلي المصري، يلعب بالقدم اليسرى وكان يحمل القميص رقم 21، لفت إليه الأنظار مع فريقه في بطولة طوكيو للشباب من خلال مراوغاته الرائعة وتسديداته المتقنة".

وأكمل: "رغم صغر سنة لكنه يتمتع بامكانيات رائعة، ولفت أنظار كل من تابع مباريات الشجعان في بطولة طوكيو للشباب".

فادي حجازي: يعاب على السلمي كثرة الاعتماد على الحلول الفردية

فادي حجازي صحفي بجريدة الرسالة نت قال إن انتقال السلمي إلى صفوف الدوري المصري يعتبر نقلة نوعية في مسيرة اللاعب الشاب خاصة إنه مازال لاعب صغير السن ومازال المستقبل أمامه للتطور والتقدم في كرة القدم.

وعن المميزات التي يتمتع بها صاحب الـ20 عامًا قال حجازي: "يجيد الاختراق من على الأطراف والتسديد بالقدم اليسرى بشكل جيد، بالإضافة للحلول الفردية التي يعتمد عليها".

وأضاف: "ما يعاب عليه في بعض الأحيان أن تلك الحلول الفردية لا تخدم فريقه وبالتالي الأمر ينعكس بشكل سلبي دون أي فائدة في الملعب".

وأتم: "السلمي لاعب صغير لم يتجاوز العشرين بعد, بإمكان الأهلي أن يستفيد منه وأن يسخر طاقاته لأجل الفريق وهذا يعتمد على المدرب في مساعدته على الانسجام داخل صفوف الفريق إلى جانب قدرته على التكيف والعمل الجاد خاصة وأن المستويات في غزة تختلف كليًا عن الدوري المصري".

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